Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Беларусью

Олимпийская сборная России определилась с составом на товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске сегодня, 5 апреля, начало — в 20:00 мск. Ранее стало известно, что капитаном российской команды назначен нападающий Анатолий Голышев, его ассистентами стали защитники Альберт Яруллин и Рушан Рафиков.

Олимпийская сборная России:

Коновалов (Бочаров);

Осипов — Рафиков, Голышев — Красковский — Коршков;

Яруллин — Рыков, Жафяров — Швец-Роговой — Макеев;

Елесин — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Михайлов;

Демидов — Кулик, Злобин — Михеев — Хохлачёв, Якимов.

Сборная Беларуси:

Карнаухов (Толопило)

Лисовец — Хенкель, Китаров (К) — Волков — Карабань;

Коробов — Евенко, М. Сушко — Ковыршин — Андрющенко;

Дюков — Готовец, Демков — Камбович — Феокстистов;

Колячонок — И. Сушко, Грецкий — Белевич — Туркин;

Бовбель — Михальчук.

Второй товарищеский матч с участием олимпийской сборной России и национальной сборной Беларуси состоится завтра, 6 апреля, начало — в 17:00 мск.