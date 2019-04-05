Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Беларусью

Олимпийская сборная России определилась с составом на товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске сегодня, 5 апреля, начало — в 20:00 мск. Ранее стало известно, что капитаном российской команды назначен нападающий Анатолий Голышев, его ассистентами стали защитники Альберт Яруллин и Рушан Рафиков.
Олимпийская сборная России:
Коновалов (Бочаров);
Осипов — Рафиков, Голышев — Красковский — Коршков;
Яруллин — Рыков, Жафяров — Швец-Роговой — Макеев;
Елесин — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Михайлов;
Демидов — Кулик, Злобин — Михеев — Хохлачёв, Якимов.
Сборная Беларуси:
Карнаухов (Толопило)
Лисовец — Хенкель, Китаров (К) — Волков — Карабань;
Коробов — Евенко, М. Сушко — Ковыршин — Андрющенко;
Дюков — Готовец, Демков — Камбович — Феокстистов;
Колячонок — И. Сушко, Грецкий — Белевич — Туркин;
Бовбель — Михальчук.
Второй товарищеский матч с участием олимпийской сборной России и национальной сборной Беларуси состоится завтра, 6 апреля, начало — в 17:00 мск.