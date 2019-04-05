Райлли: Кучеров — лучший игрок «Тампы», тяжело не вручить ему «Харт Трофи»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о претендентах на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.



«Сложно отдать кому-то предпочтение. Многое зависит от того, по каким критериям делать оценку. Я неоднократно слышал, что команда будущего обладателя «Харт Трофи» должна попасть в плей-офф. На мой взгляд, это не так важно. Конечно, Кучеров — невероятный игрок, просто посмотрите на его статистику. Макдэвид провёл отличный сезон, но если принять во внимание, что его команда не пробилась в плей-офф, то кому-то будет тяжело отдать за него голос.



Есть несколько хоккеистов, способных претендовать на «Харт Трофи». В «Торонто» это Марнер и Таварес, в «Тампе» — Кучеров, в «Бостоне» — Маршан. По правде говоря, я не завидую вам, ребята. Впрочем, «Тампа» настолько хороша, что тяжело не проголосовать за её лучшего игрока», — приводит слова Райлли The Athletic.

У Кучерова лучший сезон в новой хоккейной эре. До Могильного — один балл Русский форвард взял новый исторический рубеж.