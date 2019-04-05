Кросби: попасть в плей-офф нелегко, «Питтсбург» сделал это только в 81-м матче

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями после выхода в плей-офф. «Пингвины» сделали это в 13-й раз подряд благодаря победе со счётом 3:1 в игре с «Детройт Ред Уингз».



«Я соглашусь с тем, что попасть в плей-офф очень нелегко. Вы же сами видите, к нам это пришло только в 81-м матче чемпионата. Очень многие вещи должны были совпасть по ходу всего сезона, а это сложно. НХЛ — трудная лига. Место в плей-офф надо заработать большим трудом. И вот теперь, когда матч прошёл, мы взяли важные очки, получили кубковую путёвку, приходит очень хорошее чувство, что у «Питтсбурга» всё здорово», — цитирует канадского хоккеиста официальный сайт лиги.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».