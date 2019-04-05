ВХЛ дисквалифицировала тренера «Тороса» на три игры за непристойный жест

Главный тренер «Тороса» Руслан Сулейманов дисквалифицирован на три игры. Во время матча с «Рубином» он позволил себе непристойный жест в адрес арбитров.



«На 40-й минуте матча 1/2 финала Второго этапа Высшей хоккейной лиги между командами «Рубин» и «Торос», состоявшегося 4 апреля 2019 года, произошел эпизод, связанный с действиями главного тренера команды «Торос» Руслана Сулейманова.



Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на главного тренера команды «Торос» наказание, применяя пункт 2.2.5. статьи 70 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента ВХЛ сезона-2018/19 (Делает какие-либо непристойные жесты или действия по отношению к судье на льду или где-либо на катке до, во время или сразу после матча), и дисквалифицировать на три матча», — гласит заявление на официальном сайте ВХЛ.

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