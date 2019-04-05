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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА — СКА: на матче присутствует Дмитрий Медведев

ЦСКА — СКА: на матче присутствует Дмитрий Медведев
Хоккей / КХЛ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев присутствует на пятом матче серии финала Западной конференции с участием ЦСКА и СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Кроме того, игру посетили бывшие футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Владимир Быстров.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин
Марченко — Науменков, Окулов — Шалунов — Попов
Романов, Ртищев, Слепышев — Светлаков — Мамин

СКА

Шестёркин (Богданов)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

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