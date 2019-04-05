ЦСКА — СКА: на матче присутствует Дмитрий Медведев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев присутствует на пятом матче серии финала Западной конференции с участием ЦСКА и СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Кроме того, игру посетили бывшие футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Владимир Быстров.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин
Марченко — Науменков, Окулов — Шалунов — Попов
Романов, Ртищев, Слепышев — Светлаков — Мамин
СКА
Шестёркин (Богданов)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук