ЦСКА — СКА: на матче присутствует Дмитрий Медведев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев присутствует на пятом матче серии финала Западной конференции с участием ЦСКА и СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Кроме того, игру посетили бывшие футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Владимир Быстров.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Марченко, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин

Марченко — Науменков, Окулов — Шалунов — Попов

Романов, Ртищев, Слепышев — Светлаков — Мамин



СКА



Шестёркин (Богданов)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук