Салливан: успех «Питтсбурга» — образец лидерских качеств и профессионализма

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ. Клуб из Пенсильвании сделал это в 13-й раз подряд.



«Попасть в плей-офф очень трудно. В лиге играет много хороших команд, и не все из них выходят в плей-офф. А чтобы стабильно, из года в год пробиваться в кубковую восьмёрку, — это очень непросто. Вот почему я рад, что у нашей организации есть такой успех на протяжении долгого времени. Это образец лидерских качеств и профессионализма. В моём понимании работать в «Питтсбурге» — это большая привилегия», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.



В заключительном матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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