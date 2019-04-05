Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Журналист из США: Мамин — лучший игрок матча ЦСКА — СКА, это о чём-то говорит

Журналист из США: Мамин — лучший игрок матча ЦСКА — СКА, это о чём-то говорит
Хоккей / КХЛ

Американский журналист Дэвид Дуорк поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Максима Мамина в пятом матче серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я посмотрел несколько матчей плей-офф КХЛ с участием Мамина. Надо отметить, что парень добился прогресса. Сегодня Максим является лучшим игроком на льду, и это о чём-то говорит», — написал Дуорк на своей странице в «Твиттере».

Мамин начинал нынешний сезон в составе клуба НХЛ «Флорида Пантерз», но в ходе регулярного чемпионата вернулся в Россию.

В пятом матче серии Мамин отдал голевую передачу на Мэта Робинсона и отметился результативным броском. В случае победы московские «армейцы» вернут себе лидерство в счёте.

В ЦСКА как в ссылку. «Флорида» отдала Мамина в аренду
Первый русский, который вернулся из НХЛ в этом сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент