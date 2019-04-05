Журналист из США: Мамин — лучший игрок матча ЦСКА — СКА, это о чём-то говорит

Американский журналист Дэвид Дуорк поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Максима Мамина в пятом матче серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Я посмотрел несколько матчей плей-офф КХЛ с участием Мамина. Надо отметить, что парень добился прогресса. Сегодня Максим является лучшим игроком на льду, и это о чём-то говорит», — написал Дуорк на своей странице в «Твиттере».



Мамин начинал нынешний сезон в составе клуба НХЛ «Флорида Пантерз», но в ходе регулярного чемпионата вернулся в Россию.

В пятом матче серии Мамин отдал голевую передачу на Мэта Робинсона и отметился результативным броском. В случае победы московские «армейцы» вернут себе лидерство в счёте.