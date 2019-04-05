Поцелуй Пелагеи, Медведев в ВИПе и стычка с Капризовым. Фото с матча ЦСКА — СКА

5 апреля в Москве на льду «ЦСКА Арены» в пятом матче финальной серии Западной конференции КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:0. Текущий счёт в серии — 3-2.

Московская команда открыла счёт на последней минуте первого периода после того, как Мэт Робинсон воспользовался передачей Максима Мамина. Во втором игровом отрезке Мамин укрепил преимущество команды Игоря Никитина, во второй раз огорчив болельщиков питерского клуба. На последних минутах гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока и пропустили третий гол — Сергей Андронов поразил пустые ворота. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин записал на свой счёт шат-аут.



Во всех пяти матчах серии побеждают только хозяева. Шестой матч противостояния состоится в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.