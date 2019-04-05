Белов — о матче с ЦСКА: возможно, игроки СКА расслабили булки

Защитник СКА Антон Белов поделился эмоциями после игры с ЦСКА (0:3, 2-3 в серии).

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«Мы — главная причина поражения. Всё от нас зависит. Глаза не горели, единоборства проигрывали, на ворота не лезли. Опять пропустили в конце периода необязательный гол. Всё от нас зависит. Так получается. Ничего нового в их игре не увидели, сами себе всё привезли.



Постоянно проигрываем ЦСКА в Москве из-за своей плохой игры. Возможно, что-то почувствовали после победы в Питере. Может быть, булки расслабили. Домой сейчас приедем, там трибуны помогут, и вернёмся в Москву.



Домашняя площадка — немаловажный фактор. Дома мы играем в совершенно другую игру», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.