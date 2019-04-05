Мамин: зачем нам драки, как на Востоке? Огня в серии хватает и без этого

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился мнением о пятом матче серии со СКА (3:0, 3-2 в серии).



«Сегодня мне отдали отличный пас. Повезло, что шайба зашла. В другом моменте партнёр здорово сбросил. Попал, забил. Появление Карпизова в моём звене? Тренер пусть прокомментирует. Нас с кем ставят, с теми мы и играем. Эмоций было много. Идёт плей-офф, важный матч.



А зачем нам драки, как на Востоке? Можно получить ненужное удаление и остаться в меньшинстве. Огня, я считаю, хватает. Вы просто не были на скамейках команд.



Два поражения пошли нам на пользу. Мы сплотились, мотивировались. Понимали, что нужно выиграть этот матч. Все вышли и отработали на сто процентов.



Первый период мы тоже провели неплохо, но во втором ещё добавили и полностью контролировали ход встречи. Перестановки пошли на пользу. Я не думаю, что мы играли пассивно в начале матча. Просто наши броски блокировали. Зато мы в конце забили.



Не думаю о месте в составе. Как скажут, так и будет», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Разбитые кулаки и восторг трибун. Почему такие драки не мешают хоккею Никто не хотел уступать, поэтому мужики из «Салавата» и «Авангарда» решили разбавить хоккей серией кулачных поединков.