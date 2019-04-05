Тихонов — о серии с ЦСКА: отступать некуда, иных вариантов нет

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился эмоциями после поражения со счётом 0:3 в пятой игре серии с ЦСКА.



«Поражения в Москве — это всего лишь статистика. Нужно выходить и играть, сегодня не получилось. Да, действительно в концовках периода пропускаем голы. Не знаю, почему так происходит. Убрать это нужно из нашей игры. В целом-то период провели неплохо, создавали моменты, но не забили. Забили они, и игра развернулась.



Мы настроены. Каждый смотрит только на следующую смену. Всё. Отступать некуда. Нужно отдавать всё, чтобы выиграть. Иных вариантов нет. Такие голы, которые приходят в конце периода, меняют ход матча. После этого второй период мы провалили. ЦСКА полностью зажал нас в зоне, мы только у себя сидели. Хоккей — это на девяносто процентов психология. Ошибки, которые случаются в конце периода, нужно убрать.



Все команды меняют звенья, это рабочий момент. Нужно находить связки, которые работают. Искать голодных ребят, которые хотят выходить и побеждать. Такие связки и ищутся», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.