Робинсон: ЦСКА — оборонительная команда, не будем отходить от своей игры

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился мнением о победе со счётом 3:0 в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ со СКА.



«Тяжёлая игра. Обе команды играли жёстко. Но нам удалось немножко их вытеснить из своей зоны, перевести игру в чужую зону.



Я думаю, что мой гол вообще был важным. Мы повели, вышли на второй период, переломили ход матча. Что касается игры в обороне, то мы оборонительная команда, мы меньше всего пропустили в регулярке. ЦСКА не будет отходить от своей игры.



Тут на кону стоит больше, чем в регулярном чемпионате. Если есть возможность, мы ею пользуемся. Люди совершают ошибки, которые важно использовать», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Петренко: ЦСКА играет в скучный хоккей из прошлого, чуть что — садятся в оборону