«Коламбус» забронировал путёвку в плей-офф

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома в серии буллитов взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. «Жакеты» стали последней командой лиги, забронировавшей место в плей-офф.

В плей-офф Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз», в зависимости от места – восьмого или седьмого. За один матч до окончания регулярного чемпионата «жакеты» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 96 очками, у «Каролины Харрикейнз» — 97.

Далее «Коламбус» сыграет с «Оттавой Сенаторз», «Каролина» — с «Филадельфией Флайерз».

Таким образом, в плей-офф Восточной конференции сыграют: «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Каролина» и «Коламбус».