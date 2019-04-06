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Панарин получил командный приз лучшему игроку матча с «Рейнджерс»

Панарин получил командный приз лучшему игроку матча с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома в серии буллитов взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский нападающий «жакетов» Артемий Панарин. На его счету гол, победный буллит, показатель полезности «-1», 7 бросков в створ за 22.41 на льду (2.29 – в большинстве). Он получил командный приз лучшему игроку матча с «Рейнджерс».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Жакеты» стали последней командой лиги, забронировавшей себе место в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз», в зависимости от места – восьмого или седьмого. За один матч до окончания регулярного чемпионата «жакеты» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 96 очками, у «Каролины Харрикейнз» — 97.

«Коламбус» забронировал путёвку в плей-офф
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