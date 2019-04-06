«Лос-Анджелес» проиграл «Анахайму», у Ковальчука «-1»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

Счёт на 12-й минуте открыл форвард гостей Майкл Амадио. Вскоре Картер Рауни восстановил равновесие. Во втором периоде «Анахайм» забил два гола, отличились Корбиниан Хольцер и Даниэль Спронг. В третьем игровом отрезке Сэм Стил забросил шайбу при игре в формате «4 на 5». Счёт сократил Карл Грундстрём. Точку в матче поставил Якоб Сильверберг.

На счету российского нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука показатель полезности «-1», бросок в створ за 15.39 на льду.

«Анахайм» одержал третью победу подряд и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «Лос-Анджелеса» четыре поражения в шести матчах. «Кингз» — последние с 69 баллами.