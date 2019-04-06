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«Лос-Анджелес» проиграл «Анахайму», у Ковальчука «-1»

«Лос-Анджелес» проиграл «Анахайму», у Ковальчука «-1»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

Счёт на 12-й минуте открыл форвард гостей Майкл Амадио. Вскоре Картер Рауни восстановил равновесие. Во втором периоде «Анахайм» забил два гола, отличились Корбиниан Хольцер и Даниэль Спронг. В третьем игровом отрезке Сэм Стил забросил шайбу при игре в формате «4 на 5». Счёт сократил Карл Грундстрём. Точку в матче поставил Якоб Сильверберг.

На счету российского нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука показатель полезности «-1», бросок в створ за 15.39 на льду.

«Анахайм» одержал третью победу подряд и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «Лос-Анджелеса» четыре поражения в шести матчах. «Кингз» — последние с 69 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 2
1:1, 2:0, 2:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Амадио (Вагнер, Рой) – 11:51 (5x5), 1:1 – Рауни (Джонс, Грант) – 14:02 (5x5), 2:1 – Хольцер (Джонс) – 30:38 (5x5), 3:1 – Спронг (Шор, Фаулер) – 36:42 (5x5), 4:1 – Стил (Сильверберг, Фаулер) – 48:34 (4x5), 4:2 – Грундстрём – 54:57 (5x5), 5:2 – Сильверберг (Ракелль) – 58:48 (en)
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