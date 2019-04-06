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Неудачная игра Худобина – в видеообзоре матча «Чикаго» — «Даллас»

Неудачная игра Худобина – в видеообзоре матча «Чикаго» — «Даллас»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:1.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Во втором периоде хозяева провели три результативные атаки, отличились Доминик Кагун, Крис Куниц и Дилан Строум. В начале третьего игрового отрезка Слэйтер Куккук сделал счёт 5:0. Джоэл Л’Эсперанс отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Кейн, оформивший дубль.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 15.04. Антон Худобин отразил 26 бросков из 32. У Артёма Анисимова «+1», бросок и 67% выигранных вбрасываний за 14.51.

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