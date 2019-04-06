Панарин — первая звезда дня в НХЛ, Бобровский — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. В тройку вошли сразу два россиянина.



Первой звездой дня стал российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б) отметившийся заброшенной шайбой и реализовавший решающий буллит. Победа позволила «мундирам» обеспечить себе выход в плей-офф.



Второй звездой признан американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, записавший в актив две заброшенных шайбы в игре с «Даллас Старз» (6:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, в матче с «Рейнджерс» (3:2 Б) отразивший 25 из 27 бросков.

Гол и буллит Панарина обеспечили «Коламбусу» выход в плей-офф НХЛ