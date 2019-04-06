Бобровский: предпочёл бы сэкономить на валидоле, но задачу мы выполнили

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б). Победа позволила «Коламбусу» обеспечить себе участие в плей-офф.



«Предпочёл бы выиграть со счётом 2:1 и сэкономить на валидоле. Но как получилось, так получилось. Мы сделали это в серии буллитов и рады, что смогли выполнить задачу. Я счастлив, что мы попали в плей-офф, ребята не хотели откладывать всё на последний матч с «Оттавой». Мы играли в свой хоккей, действовали с большим желанием. Артемий забил красивый буллит, это был гол огромной важности», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Коламбуса».



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