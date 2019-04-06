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Бобровский: было много всего за закрытыми дверями, не хочу к этому возвращаться

Бобровский: было много всего за закрытыми дверями, не хочу к этому возвращаться
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после игры с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б) поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф.

«В этом сезоне было много всего, не хочу к этому возвращаться. Много всего происходило за закрытыми дверями, не хочу об этом говорить. Я счастлив, что мы вышли в плей-офф.

Сейв на Хоудене? В такие моменты надо сохранять предельную концентрацию, потому что никогда не знаешь, что будет дальше. Надо оставаться в моменте и делать то, что диктует ситуация", — приводит слова «Коламбуса» официальный сайт «Коламбуса».

Хозяева открыли счёт на 22-й минуте усилиями Криса Крайдера. Вскоре нападающий «Коламбуса» Райан Дзингел сравнял счёт, а на 55-й минуте Артемий Панарин вывел гостей вперёд. За 7 секунд до конца третьего периода Павел Бучневич сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Панарина.

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