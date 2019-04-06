«Анахайм» стал первой командой НХЛ, официально завершившей сезон

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» стал первой командой, сыгравшей все 82 матча в регулярном чемпионате. В заключительной встрече сезона «утки» дома обыграли в калифорнийском дерби «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), но не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занял третье место с конца, отстав от границы кубковой зоны на 10 очков.



Нынешнее непопадание в плей-офф стало для «Дакс» первым с сезона-2011/12. Два года назад «Анахайм» дошёл до финала Запада, а в прошлом сезоне уступил «Сан-Хосе» в первом раунде (0-4 в серии).



«Анахайм» выигрывал Кубок Стэнли в 2007 году и дважды побеждал в Западной конференции.



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