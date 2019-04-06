Сегин: жаль Худобина, он много сделал в этом году

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился впечатлениями после крупного поражения во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (1:6).



«Хотели сыграть хорошо, думаю, мы быстро придем в себя после сегодняшней игры. Очевидно, что мы смотрели далеко вперед, выходя на сегодняшний матч. Жаль нашего вратаря. Худобин много сделал в этом году, и мы должны были лучше помогать ему. Но мы быстро соберёмся и удачно закончим регулярный чемпионат», — приводит слова Сегина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Во втором периоде хозяева провели три результативные атаки — отличились Доминик Кагун, Крис Куниц и Дилан Строум. В начале третьего игрового отрезка Слэйтер Куккук увеличил счёт — 5:0. Джоэл Л’Эсперанс отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Кейн, оформивший дубль.

«Чикаго» разгромил «Даллас», забросив 6 шайб Худобину, у Радулова — передача