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Айзерман — один из кандидатов на должность президента «Рейнджерс»

Айзерман — один из кандидатов на должность президента «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Известный специалист Стив Айзерман входит в число кандидатов на пост президента клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует SNY.tv. Напомним, недавно пост президента покинул 75-летний Глен Сатер, ставший советником владельца клуба.

53-летний Айзерман работал на посту генерального менеджера «Тампа-Бэй» с 2010 по 2018 год. Под его руководством клуб доходил до финала Кубка Стэнли, но выиграть трофей не сумел. В 2015 году специалист был признан лучшим генменеджером сезона. Сейчас Айзерман консультирует генерального менеджера «Тампы».

В качестве игрока Айзерман выступал только за один клуб — «Детройт Ред Уингз», с которым выиграл несколько Кубков Стэнли и длительное время был капитаном.

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Глен Сатер покинул пост президента «Нью-Йорк Рейнджерс»
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