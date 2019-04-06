Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ходе серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (3-1).
«Велики шансы, что «Авангард» завершит серию уже сегодня в Балашихе. Омская команда набрала победную инерцию, на первые роли вышла задорная молодёжь — Михеев, Зернов, Семёнов. Михеевым просто восхищаюсь — в нашем хоккее родился интересный мастер.
«Салават» — классная команда, в неё всегда верю. Другое дело, что, возможно, она уже достигла потолка возможностей в этом сезоне. Нужно также учесть потери в линии обороны и некоторую эмоциональную усталость, в частности после неудачных потасовок в четвёртой встрече. Они были инициированы именно хоккеистами «Салавата», но не принесли им ожидаемого результата. Это тоже фактор.
Как ни парадоксально, но, учитывая все стилевые особенности, в решающей серии сезона «Авангарду» будет чуть легче пройти не СКА, а ЦСКА. Это связано с некоторой прямолинейностью «армейцев» из Москвы, которой Казань воспользовалась год назад. Так что не удивлюсь, если в серии Москва — Балашиха пойдет рубка с равными шансами на итоговый успех», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
Пашков: в финале Кубка Гагарина «Авангарду» будет проще пройти ЦСКА, а не СКА