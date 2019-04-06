«Авангард» — «Салават»: онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 6 апреля, в Балашихе пройдёт шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между хоккейным клубом «Авангард» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 3-1 и в случае сегодняшней победы станут первым участником финала Кубка Гагарина.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча в Балашихе.



На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1). Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).



В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырёх матчах. «Салават» выиграл первый матч, в Уфе, со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).