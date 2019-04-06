Вайсфельд: от работы меня не отстраняли, буду в студии на матче СКА – ЦСКА

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд выразил удивление ажиотажем, который поднялся в СМИ, после того как его сняли с работы на двух матчах серии «Авангард» — «Салават Юлаев».



«Удивлён такому ажиотажу вокруг этого события. На самом деле меня не отстраняли от работы. Мне позвонили из Москвы и сказали, что я не комментирую четвёртый и пятый матчи серии «Авангард» — «Салават Юлаев».



Я возвращаюсь в эфир. К примеру, уже записана программа «Судейская», а также меня пригласили в студию программы «Континентальный вечер», посвящённую шестому матчу серии ЦСКА – СКА, который пройдёт в воскресенье в Санкт-Петербурге», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Как вы относитесь к отстранению Вайсфельда от комментирования финала Востока?