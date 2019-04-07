Никита Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи», набрав 128 очков

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем почётного «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ по системе «гол плюс пас». Кучеров впервые выиграл эту награду.



В активе 26-летнего россиянина 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Ближайшим преследователем Кучерова был канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 116 (41+75) очков.



Никита Кучеров стал первым игроком за 13 лет, набравшим более 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.

Кучеров побил русский рекорд НХЛ всех времён! Как это было 128 очков в сезоне — лучший результат среди российских игроков в истории.