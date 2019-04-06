В «Торонто» провели рокировку запасных вратарей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» отправил в АХЛ голкипера Гаррета Спаркса, на замену из фарм-клуба вызван Майкл Хатчинсон.



Тренер «Торонто» Майк Бэбкок сообщил, что Спаркс работает отдельно с тренерами вратарей Стивом Бриером и Джоном Элкином, а также с игроками «Торонто Марлиc». Такое решение было принято, после того как голкипер проиграл семь матчей из последних девяти, пропустив 31 шайбу.



«В течение определенного периода у него не всё шло гладко. Мы постоянно обсуждали этот вопрос и пришли к такому выводу. Мы верим в Спаркса, и это главное. Поэтому пошли на такой шаг. Мы несколько раз начинали все сначала, а когда это не помогло, приняли такое решение. Можете думать об этом что угодно. Мы же хотим, чтобы у него был шанс поработать над собой, набрать надлежащую форму. Но сейчас команда важнее отдельного игрока. Поэтому мы так решили», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

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