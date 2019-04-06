Кейн: «Чикаго» мог удивлять соперников в плей-офф, но сейчас мы разочарованы

Нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн подвёл итоги сезона для своей команды. Клуб второй сезон подряд не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.



«У нас хорошая команда, которая могла бы удивлять соперников в плей-офф. Но сейчас мы имеем то, что имеем, так порой бывает.



У тебя может быть очень хорошая команда, но если не сделаешь свою работу, не будешь играть в плей-офф. Разумеется, мы разочарованы», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



У Кейна 109 очков – 44 гола и 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет. На этом отрезке национальный рекорд принадлежит Пэту Лафонтэну (148, сезон-1992/93). Дважды отметку 110 очков преодолевал Кевин Стивенс (112 и 111), в сезоне-1988/89 Джо Маллен набрал 110 очков. Следующий результат установил Кейн.