«Авангард» — «Салават»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 апреля, в Балашихе пройдёт шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между хоккейным клубом «Авангард» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 3-1 и в случае сегодняшней победы станут первым участником финала Кубка Гагарина.



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Прямая видеотрансляция матча «Авангард» — «Салават».



На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1). Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).