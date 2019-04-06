Лидеры «Питтсбурга» не получат отдыха в заключительном матче с «Рейнджерс»

Лидеры «Питтсбург Пингвинз» не получат отдыха в заключительном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Pittsburgh Tribune Live со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана.



«Питтсбург» в первом раунде встретится с «Айлендерс», если «пингвины» наберут хотя бы одно очко в игре с «Рейнджерс». «Питтсбург» при этом может обеспечить себе преимущество домашней площадки, если обыграет «Рейнджерс» любым способом, а «Айлендерс» не наберёт очков.



«Каролина» может занять третье место в Столичном дивизионе, если обыграет «Филадельфию» любым способом, а «Питтсбург» не наберёт очков в своём матче. Тогда в первом раунде «ураганы» сыграют с «Айлендерс», а «Питтсбург» — с «Вашингтоном». Три последних сезона «столичные» играли с «пингвинами» во втором раунде, последняя встреча в первом раунде датируется 2001 годом, когда Малкин, Кросби и Овечкин ещё не дебютировали в НХЛ.

Каким будет плей-офф НХЛ. Все возможные расклады по парам Две пары известны, ещё шесть определятся сегодня. Панарин и Бобровский сыграют против «Тампы» или «Вашингтона».