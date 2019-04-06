Скабелка: не вижу в совмещении проблем, нужно просто выйти в группу «А»

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал, как ему удаётся совмещать две должности.



«Сложно ли совмещать две должности? Знаете, по большому счёту, не вижу тут никаких проблем. Нужно просто выйти в группу „А“, и тогда можно не обращать внимания на сроки. Когда заканчиваешь сезон, даже если играешь в финале Кубка Гагарина, то будет достаточно времени на подготовку.



Единственный нехороший момент возникнет, если сложился неудачно сезон в клубе, потому что игроки будут не до конца удовлетворены морально, и после этого все тем же действующим лицам придётся переходить на другой этап, другой уровень. Возможно, здесь могут возникнуть проблемы. Однако, когда сезон завершается неплохо, то все с позитивом идут дальше и готовятся к матчам сборной», — передаёт слова тренера «Шайба» со ссылкой на эфир программы «В гостях у Qazsport».

23 игрока «Барыса» вошли в расширенный список сборной Казахстана на ЧМ-2019