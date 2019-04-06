Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева» на пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Встреча состоится сегодня, 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли лидируют в серии со счётом 3-1.
У хозяев заявка осталась неизменной с четвёртой игры. В составе гостей Максим Рыбин заменил Максима Майорова, Алексей Семёнов не играет из-за дисквалификации, Григорий Панин — из-за травмы. Также появились в составе Юрий Сергиенко и Станислав Гареев.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
«Авангард» — «Салават»: в состав гостей вернулся Максим Рыбин