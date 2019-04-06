«Авангард» — «Салават»: в состав гостей вернулся Максим Рыбин

Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и уфимского «Салавата Юлаева» на пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Встреча состоится сегодня, 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли лидируют в серии со счётом 3-1.



У хозяев заявка осталась неизменной с четвёртой игры. В составе гостей Максим Рыбин заменил Максима Майорова, Алексей Семёнов не играет из-за дисквалификации, Григорий Панин — из-за травмы. Также появились в составе Юрий Сергиенко и Станислав Гареев.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.