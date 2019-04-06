Маккиннон: «Колорадо» хочет не просто играть за Кубок Стэнли, а выиграть его

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли.



«Мы хотим снова бороться за Кубок. В этом суть плей-офф. В прошлом году мы были рады, что оказались в плей-офф. В этом году настроения другие. Мы хотим не просто играть за Кубок и успокоиться на этом. Мы хотим выиграть его», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Колорадо» в последнем матче одолел «Виннипег» и вышел в плей-офф. «Эвеланш» не проигрывают в основное время на протяжении 10 встреч подряд и сейчас на один балл отстают от «Далласа», который располагается на месте первой «уайлд-кард».



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