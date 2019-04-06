Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маккиннон: «Колорадо» хочет не просто играть за Кубок Стэнли, а выиграть его

Маккиннон: «Колорадо» хочет не просто играть за Кубок Стэнли, а выиграть его
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли.

«Мы хотим снова бороться за Кубок. В этом суть плей-офф. В прошлом году мы были рады, что оказались в плей-офф. В этом году настроения другие. Мы хотим не просто играть за Кубок и успокоиться на этом. Мы хотим выиграть его», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Колорадо» в последнем матче одолел «Виннипег» и вышел в плей-офф. «Эвеланш» не проигрывают в основное время на протяжении 10 встреч подряд и сейчас на один балл отстают от «Далласа», который располагается на месте первой «уайлд-кард».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент