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Женская сборная России проиграла Финляндии на ЧМ-2019

Женская сборная России проиграла Финляндии на ЧМ-2019
Хоккей / Прочие

Женская сборная России неудачно провела второй матч на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Команда Алексея Чистякова проиграла хозяйкам турнира со счётом 0:4.

Финские хоккеистки открыли счёт в первом игровом отрезке стараниями Петры Ниеминен. Второй период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в третьей двадцатиминутке хозяйки чемпионата мира укрепили преимущество благодаря точным броскам Санни Хакалы, Вииви Вайникки и Элизы Холопайнен. После этого тренерский штаб сборной России принял решение провести замену вратаря — вместо Валерии Меркушевой на льду появилась Анна Пругова.

В первом матче на турнире россиянки с большим трудом обыграли Швейцарию со счётом 2:1, забросив победную шайбу на последней минуте.

Женская сборная России одолела Швейцарию на ЧМ-2019
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