«Авангард» — «Салават»: гол хозяев отменён после тренерского запроса уфимцев

Судейская бригада отменила гол «Авангарда» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Омская команда забросила шайбу в третьем периоде при счёте 2:1 в свою пользу, однако тренерский штаб уфимцев взял запрос на помеху вратарю. После просмотра эпизода арбитры приняли решение отменить гол.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.

КХЛ объяснила, почему был засчитан гол Шумакова в матче «Авангард» — «Салават»

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.