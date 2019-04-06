«Авангард» — «Салават»: гол хозяев отменён после тренерского запроса уфимцев

Судейская бригада отменила гол «Авангарда» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Омская команда забросила шайбу в третьем периоде при счёте 2:1 в свою пользу, однако тренерский штаб уфимцев взял запрос на помеху вратарю. После просмотра эпизода арбитры приняли решение отменить гол.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.