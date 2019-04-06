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Олимпийская сборная России во второй раз обыграла Беларусь

Олимпийская сборная России во второй раз обыграла Беларусь
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела второй товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра состоялась в Минске и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Олега Браташа.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке Егор Коршков реализовал численное преимущество и вывел россиян вперёд. На 33-й минуте Богдан Якимов укрепил преимущество команды Браташа, но в концовке периода хозяева отыграли один гол в большинстве стараниями Ильи Камбовича. В третьей двадцатиминутке гости забросили третий гол — Александр Елесин реализовал численный перевес и установил окончательный счёт на табло.

В первой товарищеской игре, которая состоялась вчера, 5 апреля, олимпийская сборная России обыграла белорусов со счётом 4:1.

Браташ: спасибо олимпийской сборной России за подготовку друзей-белорусов к ЧМ
Товарищеские матчи (сборные)
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Беларусь
1 : 3
0:0, 1:2, 0:1
Россия (олимп.)
0:1 – Коршков (Голышев, Рафиков) – 24:23 (5x4), 0:2 – Якимов (Руденков, Михайлов) – 32:17 (5x5), 1:2 – Камбович (Коробов, Туркин) – 36:23 (5x4), 1:3 – Елесин (Хохлачёв) – 49:57 (5x4)
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