КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в ворота «Салавата»

Департамент судейства КХЛ объяснил, по какой причине был отменён гол «Авангарда» в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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«На 46-й минуте матча после взятия ворот произведенного хозяевами, главный тренер «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, взятие ворот не засчитывается», — гласит заявление на официальном сайте лиги.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.