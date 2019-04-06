Метсола отразил 58 бросков в матче с «Авангардом», ещё 35 были заблокированы

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



Хоккеисты омской команды нанесли 60 бросков, голкипер гостей Юха Метсола записал на свой счёт 58 сейвов, ещё 35 бросков были заблокированы. Игроки «Авангарда» оформили 19 блок-шотов, а вратарь «ястребов» Игорь Бобков отразил 38 бросков из 41.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде сначала гол омичей отменили арбитры, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.