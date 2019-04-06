Опасный удар Михеева и ликование Кемппайнена. Фото матча «Авангард» — «Салават»

6 апреля в Балашихе в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым». Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде сначала гол омичей отменили арбитры, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.



Счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Шестая игра состоится в Уфе 8 апреля.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.