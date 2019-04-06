Хартли — о матче с «Салаватом»: звено Кемппайнена решило исход игры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (2:3 2ОТ).

«Соперника — с победой, это было отличное сражение. Когда дело доходит до второго овертайма, сложно кому-то предъявлять претензии, потому что все выложились по полной. У нас были шансы, у них были шансы. «Салавату» удалось воспользоваться решающим шансом, потому они и победили.



Плей-офф — это американские горки, где бывают взлёты и падения. Суть в том, что на следующий день нужно всё оставить позади и смотреть только вперёд. Сегодня была отличная игра, которая могла повернуться в любую сторону. Я видел, что порой мы полностью контролировали ход матча, но сложилось вот так.



Как сдержать звено Кемппайнена? Мы делаем хорошую работу в этом направлении, но у них реально сильное звено. За счёт этих парней они прошли «Магнитку» и «Автомобилист». Габаритные ребята, креативные, создают много моментов. Именно они сегодня решили исход матча», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.