Тальбо: у «Салавата» нет преимущества в эмоциональном плане

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо поделился эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 2ОТ).



«Игра шла практически на равных, а когда дело доходит до второго овертайма, то все стараются на полную. Они смогли забросить, мы — нет. Вот и всё. Я не согласен, что после матча в Уфе эмоциональное преимущество было на нашей стороне. Теперь и у соперника нет никакого преимущества. Когда вы играете в плей-офф, то эмоции всегда зашкаливают. Вне зависимости от того, это гол в овертайме или в середине второго периода. Когда забиваешь в овертайме, это особенно круто.



Несложно выходить на лёд без практики в таком матче, потому что я много работаю как в тренажёрном зале, так и на льду. Я легко вкатился и чувствую себя хорошо», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч 89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.