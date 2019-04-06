Михеев: не скажу, что это был самый спокойный матч серии

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 2ОТ).



«Реализация и наши ошибки, которые мы уже раньше делали – это то, что не получилось, но ничего страшного.



У меня не получилось забить в овертайме. Обоюдоострая игра была. Самый спокойный матч серии? Да я бы не сказал так. Хорошая игра, может, не так много стычек было.



А что тяжёлого? Мы же не первый раз играем. Все знают, что серия идёт до четырёх побед. Будем работать», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде арбитры сначала отменили гол омичей, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.