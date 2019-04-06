Сергиенко: очень соскучился по игре, зарубки на стенах ставил

Защитник «Салавата Юлаева» Юрий Сергиенко поделился мнением о матче с «Авангардом» (3:2 2ОТ).



«Тяжело входить в такой матч. Ребята все помогли, мне было легко. Слава богу, что всё так для нас сложилось. Наверное, в этом и заключается профессионализм. Месяц и 21 день не играл. Очень соскучился, поверьте. Зарубки ставил на стенах.



Вам можно, наверное, говорить о переломе. У нас работа, терпение и вера. Тяжело что-то кардинально поменять в плей-офф. Ты весь год наигрываешь это и показываешь, что ты за год наиграл. Какие-то мелочи – да. Но вряд ли вы их поймёте, если я вам объясню.



Верил, что засчитаю гол в овертайме. Я видел, что чистый гол, даже по сравнению с их голом, который отменили. Конечно, тяжело проводить длинные матчи. Мы же тоже люди, устаём. Но хорошо, что всё так сложилось», — передаёт слова Сергиенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч 89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.