Гиматов: игроки «Салавата» готовы встать перед Метсолой на колени

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов подвёл итоги выездного матча с «Авангардом» (3:2 2ОТ).



«Очень интересная игра и для болельщиков, и для игроков. Проявили огромное желание, характер. На жилах вытаскивали. Старались, работали. Выполняли, что требовалось. Слава богу, что серия продолжается.



У нас и ротация состава, и игроки, которые готовы были заменить. Ребята, которые раньше пропускали матчи, тяжело входили в игру. Но потом они влились и поймали ритм. Без опытных защитников в лице Панина и Семёнова, конечно, тяжело.



Помню эпизод с травмой. Отсушило немного икру. Ничего страшного. Подёргал, прошло.



Мы благодарны Метсоле и готовы встать перед ним на колени. Вратарь – это больше, чем полкоманды. Тем более Метсола», — сказал Гиматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч 89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.