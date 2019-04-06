Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Бостоне и закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Джона Купера.

Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Чарли Макэвоя и Дэнтона Хайнена. «Молнии» ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы благодаря Эрику Чернаку, Стивену Стэмкосу и Энтони Чирелли. В третьем периоде в составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон, у «Бостона» отличился Мэтт Гризлик.

Кучеров забросил 41-ю шайбу в сезоне и набрал 128-е очко, побив рекорд Александра Могильного по результативным баллам среди россиян за один сезон. Голкипер «молний» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв участия в игре не принимали.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 6
2:0, 0:3, 1:3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Крейчи (Макэвой, Пастрняк) – 14:38 (5x5), 2:0 – Хайнен (Кемпфер) – 19:40 (5x5), 2:1 – Чернак (Миллер, Гурд) – 24:41 (5x4), 2:2 – Стэмкос – 32:52 (4x5), 2:3 – Чирелли (Миллер, Коберн) – 36:59 (5x5), 2:4 – Кучеров (Макдона) – 40:53 (5x5), 3:4 – Грызлик (Пастрняк, Крейчи) – 54:03 (4x4), 3:5 – Коберн (Чирелли, Джирарди) – 54:16 (4x4), 3:6 – Джонсон (Палат, Кучеров) – 58:34 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент