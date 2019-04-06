Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

«Бостон Брюинз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Бостоне и закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Джона Купера.



Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Чарли Макэвоя и Дэнтона Хайнена. «Молнии» ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы благодаря Эрику Чернаку, Стивену Стэмкосу и Энтони Чирелли. В третьем периоде в составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон, у «Бостона» отличился Мэтт Гризлик.



Кучеров забросил 41-ю шайбу в сезоне и набрал 128-е очко, побив рекорд Александра Могильного по результативным баллам среди россиян за один сезон. Голкипер «молний» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв участия в игре не принимали.