Реакция Кучерова на рекордное очко россиян в НХЛ

«Бостон Брюинз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Бостоне и закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Джона Купера.

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров забил гол и отдал пас. Благодаря этому российский форвард достиг отметки 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров обновил российский рекорд по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).



Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах – 41 гол и 87 результативных передач. Никита стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.

Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ, Кучеров — 4-й

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

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