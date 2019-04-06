Кучеров — о рекорде: особенное чувство, но я бы не добился этого без команды

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после того, как побил рекорд среди россиян по очкам за сезон в НХЛ. В игре с «Бостон Брюинз» (6:3) Кучеров набрал 2 (1+1) результативных балла и обошёл Александра Могильного, установившего рекорд в сезоне-1992/93 (127 баллов).



«Это особенное чувство. Спасибо всем в раздевалке, спасибо ребятам, которые мне помогли. Без них я бы этого не добился, всё благодаря усилиям всей команды.

Не удивлён, что Стэмкос обновил личный бомбардирский рекорд. Он наш лидер, наш капитан. Он в каждом матче показывает свой лучший хоккей и ведёт за собой. Мы смотрим на него и следуем за ним»», — приводит слова Кучерова североамериканский журналист Джо Смит.

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