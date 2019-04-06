«Тампа-Бэй» — вторая команда в истории НХЛ, выигравшая 62 матча в сезоне

«Бостон Брюинз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Бостоне и закончилась со счётом 6:3 в пользу команды Джона Купера.



«Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.



Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Чарли Макэвоя и Дэнтона Хайнена. «Молнии» ударно провели второй игровой отрезок, забросив три шайбы благодаря усилиям Эрика Чернака, Стивена Стэмкоса и Энтони Чирелли. В третьем периоде в составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон, у «Бостона» отличился Мэтт Гризлик.

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