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Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»

Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте усилиями Брэйдена Шенна. Вскоре нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон сравнял счёт. На 51-й минуте Владимир Тарасенко вывел хозяев вперёд, но в концовке третьего периода Элиас Петтерссон сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм. В серии буллитов победу «блюзменам» принёс бросок Райана О'Райлли.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 11 минут 44 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 1 силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Шенн (Тарасенко, О'Райлли) – 11:50 (5x5), 1:1 – Пирсон (Эдлер, Демко) – 43:53 (5x4), 2:1 – Тарасенко (Пьетранджело, Шенн) – 50:29 (5x4), 2:2 – Петтерссон (Эдлер, Бёзер) – 57:51 (5x4), 3:2 – О'Райлли – 65:00 ( ПБ)
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