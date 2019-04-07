Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»

«Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте усилиями Брэйдена Шенна. Вскоре нападающий «Ванкувера» Таннер Пирсон сравнял счёт. На 51-й минуте Владимир Тарасенко вывел хозяев вперёд, но в концовке третьего периода Элиас Петтерссон сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм. В серии буллитов победу «блюзменам» принёс бросок Райана О'Райлли.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 11 минут 44 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 1 силовой приём.