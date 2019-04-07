Дзюба — Кучерову: 128 очков — это космос! Гордимся всей страной!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поздравил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова после того, как тот побил рекорд по очкам за сезон в НХЛ среди российских хоккеистов. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

«128 очков — это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!» — написал Дзюба.

Фото доступно на официальной странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».

Таким образом, рекорд Могильного продержался 26 лет. Ближе всех к его результату подобрался Сергей Фёдоров (120 баллов в сезоне-1993/94). Отметку в 110 очков также преодолевали Евгений Малкин (113) и Александр Овечкин (112).